Drôles d’oiseaux. 65 rue des pins Le Teich, 18 octobre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

« Ciné-spectacle dans le cadre des 50 ans de la réserve ornithologique

15h « »Fluffly l’oiseau voyageur » » – Duo Calame

15h30 Ciné « »la cabane aux oiseaux » »

16h Goûter

Durée 1h30″

Dès 4 ans.

Entrée libre.

Réservation conseillée..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:30:00. .

65 rue des pins Ekla

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Ciné-spectacle as part of the 50th anniversary of the ornithological reserve

3pm « Fluffly l’oiseau voyageur » – Duo Calame

3:30 pm « Birdhouse » movie

16h Snack

Duration 1h30″

From 4 years old.

Free admission.

Reservations recommended.

» Proyección de películas en el marco del 50 aniversario de la reserva ornitológica

15.00 h « Fluffly l’oiseau voyageur » – Dúo Calame

15.30 h Película « La cabane aux oiseaux

16.00 h Merienda

Duración 1h30

A partir de 4 años.

Entrada gratuita.

Se recomienda reservar.

« Ciné-spectacle » im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Vogelschutzgebiets

15 Uhr « »Fluffly l’oiseau voyageur » » – Duo Calame

15.30 Uhr Film « »Das Vogelhaus » »

16 Uhr Imbiss

Dauer 1,5 Stunden »

Ab 4 Jahren.

Der Eintritt ist frei.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Le Teich