Cours de cuisine et dégustations aux Etiquettes 65 Rue des Bains Trouville-sur-Mer, 4 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Le restaurant Les Étiquettes vous donne rendez-vous les mercredis après-midis d’octobre à février (hors vacances scolaires) pour des cours de cuisine et dégustations !

– Cours et dégustation des Produits de la mer et de la Normandie : Plat / Dessert, coachés par la Cheffe.

De 16 h à 18 h

Tarif : 80 €/pers

– Cours et dégustation sur le Fromage avec la Fromagerie des Bains et de Calvados et pommeaux, avec la Cheffe et notre fromager

De 16 h à 17 h

Tarif : 70 €/pers

Infos pratiques :

– Tél. : 02 31 88 68 64

– Groupe de 6 personnes minimum

– Restaurant Les Etiquettes – 56 et 65 rue des Bains.

2023-10-04 16:00:00 fin : 2023-10-04 18:00:00. .

65 Rue des Bains Restaurant Les Étiquettes

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Les Étiquettes restaurant invites you to join us on Wednesday afternoons from October to February (except during school vacations) for cooking classes and tastings!

– Course and tasting of seafood and Normandy products: Main course / Dessert, coached by the Chef.

From 4 pm to 6 pm

Price: 80 ?/pers

– Cheese class and tasting with Fromagerie des Bains and Calvados and pommeaux, coached by La Cheffe and our cheese maker

From 4 pm to 5 pm

Price: 70 ?/pers

Practical info :

– Tel.: 02 31 88 68 64

– Groups of 6 people minimum

– Restaurant Les Etiquettes ? 56 and 65 rue des Bains

El restaurante Les Étiquettes le invita a venir los miércoles por la tarde de octubre a febrero (excepto vacaciones escolares) para asistir a clases de cocina y degustaciones

– Curso y degustación de productos del mar y de Normandía: Plato principal / Postre, dirigidos por el Chef.

De 16:00 a 18:00

Precio: 80 euros por persona

– Curso y degustación de quesos de la Fromagerie des Bains y Calvados y pommeaux, con el Chef y nuestro quesero

De 16:00 a 17:00

Precio: 70 euros por persona

Información práctica :

– Tel: 02 31 88 68 64

– Grupos de 6 personas mínimo

– Restaurante Les Etiquettes ? 56 y 65 rue des Bains

Das Restaurant Les Étiquettes lädt Sie von Oktober bis Februar (außer in den Schulferien) mittwochs nachmittags zu Kochkursen und Verkostungen ein!

– Kurs und Verkostung von Meeresfrüchten und Produkten aus der Normandie: Hauptgericht / Dessert, gecoacht von der Chefin.

Von 16 Uhr bis 18 Uhr

Preis: 80 ?/Pers

– Kurs und Verkostung von Käse mit der Fromagerie des Bains und von Calvados und Pommeaux, mit der Cheffe und unserem Käser

Von 16.00 bis 17.00 Uhr

Preis: 70 ?/Pers

Praktische Informationen :

– Tel.: 02 31 88 68 64

– Gruppe von mindestens 6 Personen

– Restaurant Les Etiquettes? 56 und 65 rue des Bains

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité