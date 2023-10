Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023: Alain Croullebois 65 rue de la Ville Luzech, 14 octobre 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Domaine(s) de création : Peinture

« Etes-vous Beatles ou Rolling Stones ? Moi, c’est Beatles. Et, pour ne rien vous cacher je leur dois le début de mon chemin. La sonorité indienne gravée sur Sergent Pepper’s… leurs séjours à Rishikesh m’ont ouvert à l’Inde. Animé de cet esprit “Peace and Love”, je fais 68 dans ma première année d’école d’art parisienne. Commencer une révolution, ma propre révolution ! Chercher par moi-même, aller expérimenter sur ces chemins indiens pour étancher ma soif de liberté.

Il y a 18 ans, en stoppant ma carrière de directeur de création, je trouve enfin une réelle disponibilité pour exprimer sur les toiles tout le ressenti de cette quête. Définir cette peinture en un seul mot serait “expérimentée”.

Issue de mon cheminement personnel perçu auprès de différents Maîtres, elle traduit un travail sur les vibrations émises par chacun d’entre nous ; au-delà du mental, celui seul qui crée toutes nos différences et par là même est à l’origine de tous nos conflits.

Sans cette observation, sans cette compréhension, sans cette assimilation et enfin cessation, le “JE” reste enfermé dans tous ses jeux, dont celui de la dualité, créant ainsi sa propre souffrance, lui empêchant de goûter à sa réelle liberté d’Être. Cette voie nécessite alors d’accepter que rien n’est figé, que tout bouge à chaque instant… ainsi appréhender l’impermanence ; Illustrée par des séries de points tous différents, organisés en fonction d’un enseignement tibétain de “Vie/Mort/Renaissance”. » Alain Croullebois.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. EUR.

65 rue de la Ville L’esquisse. Chapelle des pénitents

Luzech 46140 Lot Occitanie



Creative fields : Painting

« Are you Beatles or Rolling Stones? I’m Beatles. And, to tell you the truth, I owe them the start of my career. The Indian sound engraved on Sergeant Pepper?s? stays in Rishikesh opened my eyes to India. Driven by this ?Peace and Love? spirit, I made 68 in my first year of art school in Paris. Starting a revolution, my own revolution! Searching for myself, experimenting along Indian paths to quench my thirst for freedom.

18 years ago, when I stopped my career as a creative director, I finally found the time to express all the feelings of this quest on canvas. To define this painting in a single word would be ?experienced?

Stemming from my personal journey with various Masters, it reflects my work on the vibrations emitted by each and every one of us; beyond the mind, the one that creates all our differences and, by the same token, is the source of all our conflicts.

Without this observation, without this understanding, without this assimilation and finally cessation, the ?I? remains locked in all its games, including that of duality, thus creating its own suffering, preventing it from tasting its true freedom of Being. This path requires us to accept that nothing is set in stone, that everything moves at every moment… and thus to apprehend impermanence; illustrated by a series of different points, organized according to the Tibetan teaching of Life/Death/Rebirth… » Alain Croullebois

Campos creativos : Pintura

« ¿Eres de los Beatles o de los Rolling Stones? Yo soy de los Beatles. Y, a decir verdad, les debo el comienzo de mi carrera. El sonido indio grabado en el Sargento Pimienta? sus estancias en Rishikesh me abrieron los ojos a la India. Impulsado por este espíritu de « Paz y Amor », hice 68 en mi primer año de la escuela de arte en París. Empezar una revolución, ¡mi propia revolución! Buscándome a mí mismo, experimentando por los caminos de la India para saciar mi sed de libertad.

Hace 18 años, cuando dejé mi carrera de director creativo, por fin encontré el tiempo para plasmar en un lienzo todos los sentimientos de esta búsqueda. Definir este cuadro en una sola palabra sería « experiencia ».

Fruto de mi viaje personal, en el que he seguido los pasos de varios Maestros, refleja mi trabajo sobre las vibraciones que emite cada uno de nosotros; más allá de la mente, que es la única que crea todas nuestras diferencias y, por tanto, está en la raíz de todos nuestros conflictos.

Sin esta observación, sin esta comprensión, sin esta asimilación y finalmente cesación, el « yo » permanece encerrado en todos sus juegos, incluido el de la dualidad, creando así su propio sufrimiento, impidiéndole saborear su verdadera libertad de Ser. Este camino exige aceptar que nada es inamovible, que todo se mueve a cada instante… y aceptar la impermanencia. Ilustrado por una serie de puntos diferentes, organizados según la enseñanza tibetana de la Vida/Muerte/Renacimiento… » Alain Croullebois

Kreative(r) Bereich(e) : Malerei

« Sind Sie Beatles oder Rolling Stones? Ich bin Beatles. Und, um nichts zu verbergen, ich verdanke ihnen den Beginn meines Weges. Die indischen Klänge auf Sergeant Pepper?s? und ihre Aufenthalte in Rishikesh haben mich für Indien geöffnet. Mit diesem « Peace and Love »-Geist machte ich 68 in meinem ersten Jahr an der Pariser Kunstschule. Eine Revolution beginnen, meine eigene Revolution! Ich wollte für mich selbst suchen und auf den indischen Pfaden experimentieren, um meinen Durst nach Freiheit zu stillen.

Vor 18 Jahren, als ich meine Karriere als Kreativdirektor beendete, fand ich endlich eine echte Verfügbarkeit, um die Gefühle dieser Suche auf der Leinwand auszudrücken. Diese Malerei mit einem einzigen Wort zu definieren, wäre « experimentell ».

Sie ist das Ergebnis meiner persönlichen Entwicklung, die ich bei verschiedenen Meistern wahrgenommen habe, und zeigt eine Arbeit an den Schwingungen, die jeder von uns ausstrahlt; jenseits des Verstandes, der allein alle unsere Unterschiede schafft und somit die Ursache aller unserer Konflikte ist.

Ohne diese Beobachtung, dieses Verständnis, diese Assimilation und schließlich das Aufhören bleibt das ICH in all seinen Spielen, einschließlich der Dualität, gefangen und schafft so sein eigenes Leiden, das ihn daran hindert, seine wahre Freiheit des Seins auszukosten. Dieser Weg erfordert, dass man akzeptiert, dass nichts starr ist, dass sich alles in jedem Moment bewegt, und so die Vergänglichkeit begreift. Illustriert mit einer Reihe von Punkten, die alle unterschiedlich sind und nach der tibetischen Lehre von Leben, Tod und Wiedergeburt angeordnet sind. » Alain Croullebois

