38ème Festival Européen du Film Court de Brest 65 Rue de la Porte Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère 38ème Festival Européen du Film Court de Brest 65 Rue de la Porte Brest, 8 novembre 2023, Brest. Brest,Finistère .

2023-11-08 fin : 2023-11-12 . .

65 Rue de la Porte Le Mac Orlan

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-08-31 par OT BREST METROPOLE Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu 65 Rue de la Porte Adresse 65 Rue de la Porte Le Mac Orlan Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 65 Rue de la Porte Brest latitude longitude 48.38415;-4.50274

65 Rue de la Porte Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/