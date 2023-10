LES HISTOIRES DE POCHES DE MOLLY BIQUETTE – MARIONNETTES 65 Rue de Bel-Air Le Cellier Catégories d’Évènement: Le Cellier

Loire-Atlantique LES HISTOIRES DE POCHES DE MOLLY BIQUETTE – MARIONNETTES 65 Rue de Bel-Air Le Cellier, 21 janvier 2024, Le Cellier. Le Cellier,Loire-Atlantique Cie Drolastic Industry. Dès 3 ans. Jeune public..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 11:30:00. EUR.

65 Rue de Bel-Air Salle William Turner

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Cie Drolastic Industry. Ages 3 and up. Young audience. Industria Cie Drolastic. A partir de 3 años. Público infantil. Cie Drolastic Industry. Ab 3 Jahren. Junges Publikum. Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Cellier, Loire-Atlantique Autres Lieu 65 Rue de Bel-Air Adresse 65 Rue de Bel-Air Salle William Turner Ville Le Cellier Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 65 Rue de Bel-Air Le Cellier latitude longitude 47.32406;-1.34798

65 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le cellier/