MARCHE GOURMANDE : CHEMINS DE LOIRE 65 rue de Bel Air Le Cellier, 24 septembre 2023, Le Cellier.

Le Cellier,Loire-Atlantique

Accueil chaleureux, beaux parcours, bonne ambiance champêtre, belle sortie à faire en famille, entre amis. 2 circuits au choix de 10 ou 14 km. 3 étapes gourmandes..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . EUR.

65 rue de Bel Air Salle William Turner

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Warm welcome, beautiful trails, good country atmosphere, great outing for families and friends. a choice of 2 circuits of 10 or 14 km. 3 gourmet stops.

Una cálida bienvenida, hermosas rutas, un buen ambiente campestre, una gran excursión para familias y amigos. 2 rutas de 10 ó 14 km a elegir. 3 paradas gastronómicas.

Herzlicher Empfang, schöne Strecken, gute ländliche Atmosphäre, schöner Ausflug mit der Familie oder unter Freunden. 2 Strecken zur Auswahl, 10 oder 14 km. 3 Gourmet-Etappen.

Mise à jour le 2023-06-30 par eSPRIT Pays de la Loire