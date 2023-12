Cet évènement est passé Balade ludique à Itterswiller 65 route des Vins Itterswiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Début : 2023-01-01 09:00:00

Début : 2023-01-01 09:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Découvrez Itterswiller en famille & en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à travers les rues du village aux quatres fleurs au pied du « mont des abeilles », sur un parcours de découverte ponctué d’énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme ! Livret de jeu disponible à Office de Tourisme, en mairie ou à télécharger directement ici. Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans… et pour toute la famille ! EUR.

Itterswiller 67140

