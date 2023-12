Structure tressée – Construction participative 65 route de Saint-Vio Tréguennec Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:00:00

fin : 2023-12-29 12:00:00 . Vous êtes invités à à participer à la construction d’une structure en osier tressé sur le parcours Art et Nature autour de la Maison de la Baie d’Audierne. L’occasion de prendre l’air, d’écouter la nature tout en participant à un projet collectif.

Prévoir une paire de gants. .

65 route de Saint-Vio Maison de la Baie d'Audierne

Tréguennec 29720 Finistère Bretagne

