COLLOQUE INTERNATIONAL DE YOGA ET D'AYURVEDA

Sassetot-le-Mauconduit,Seine-Maritime

Bienvenue sur le campus de Tapovan Normandie Open University ; 8 hectares consacrés depuis 33 ans à l’écologie et au respect de l’environnement, avec ses potagers et ses vergers de culture biologique, ses ruches, ses mares, ses constructions en bois, silex, briques et matériaux écologiques, ses panneaux solaires et sa gestion de récupération de l’eau.

Après avoir planté plus de 8 000 arbres, arbustes et fleurs, des centaines d’espèces y trouvent refuge, oiseaux, chevreuils, lièvres, abeilles, insectes…

Tout au long de l’année, nous proposons des cures de bien-être, des massages ayurvédiques et des cours de yoga. Vous pourrez vous détendre, vous ressourcer et manger notre nourriture végétarienne et ayurvédique.

Plusieurs fois par an nous organisons des Colloques, des tables rondes, des Journées Littéraires, des conférences, des formations, des stages et de nombreux spectacles de danse, de musiques, de chants… autour de l’Inde et des amoureux de l’Inde.

C’est un lieu unique de villégiature où vous serez transporté dans la beauté, la paix et la sérénité.

Nous organisons du 22 au 24 septembre un colloque international de yoga et d’ayurveda qui aura pour thème « le stress, une entrave au bonheur ».

Du 22 au 24 septembre 2023

À Tapovan Normandie – 65 Route d’Anneville, à Sassetot-Le-Mauconduit.

Vendredi 2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

65 Route d’Anneville TAPOVAN

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie



Welcome to the Tapovan Normandie Open University campus; 8 hectares dedicated for 33 years to ecology and respect for the environment, with organically grown vegetable gardens and orchards, beehives, ponds, buildings made of wood, flint, bricks and other ecological materials, solar panels and water recycling.

After planting more than 8,000 trees, shrubs and flowers, hundreds of species find refuge here: birds, deer, hares, bees, insects…

Throughout the year, we offer wellness cures, ayurvedic massages and yoga classes. You can relax, recharge your batteries and enjoy our vegetarian and Ayurvedic food.

Several times a year we organize colloquia, round-table discussions, literary days, conferences, training courses, internships and numerous dance, music and song performances… all about India and India lovers.

It’s a unique resort where you’ll be transported into beauty, peace and serenity.

From September 22 to 24, we’re organizing an international yoga and ayurveda symposium on the theme of « Stress, a barrier to happiness ».

? From September 22 to 24, 2023

? At Tapovan Normandie – 65 Route d’Anneville, Sassetot-Le-Mauconduit

Bienvenido al campus de la Universidad Abierta de Tapovan Normandie: 8 hectáreas dedicadas desde hace 33 años a la ecología y al respeto del medio ambiente, con huertos y jardines de cultivo ecológico, colmenas, estanques, edificios de madera, sílex, ladrillos y materiales ecológicos, paneles solares y reciclaje de agua.

Tras plantar más de 8.000 árboles, arbustos y flores, cientos de especies han encontrado aquí refugio, entre ellas aves, ciervos, liebres, abejas e insectos.

A lo largo del año, ofrecemos curas de bienestar, masajes ayurvédicos y clases de yoga. Podrá relajarse, recargar las pilas y comer nuestra comida vegetariana y ayurvédica.

Varias veces al año organizamos coloquios, mesas redondas, jornadas literarias, conferencias, cursos de formación, talleres y numerosos espectáculos de danza, música y canto, todos ellos centrados en la India y los amantes de este país.

Es un complejo único en el que se transportará a la belleza, la paz y la serenidad.

Del 22 al 24 de septiembre, organizamos un simposio internacional de yoga y ayurveda sobre el tema « El estrés, una barrera para la felicidad ».

? Del 22 al 24 de septiembre de 2023

? En Tapovan Normandie – 65 Route d’Anneville, Sassetot-Le-Mauconduit

Willkommen auf dem Campus der Tapovan Normandie Open University; 8 Hektar, die seit 33 Jahren der Ökologie und dem Umweltschutz gewidmet sind, mit Gemüse- und Obstgärten aus biologischem Anbau, Bienenstöcken, Teichen, Gebäuden aus Holz, Feuerstein, Ziegelsteinen und ökologischen Materialien, Sonnenkollektoren und einem Wasserrückgewinnungsmanagement.

Nachdem mehr als 8000 Bäume, Sträucher und Blumen gepflanzt wurden, finden hier Hunderte von Arten Zuflucht: Vögel, Rehe, Hasen, Bienen, Insekten…

Das ganze Jahr über bieten wir Wellness-Kuren, ayurvedische Massagen und Yoga-Kurse an. Sie können sich entspannen, neue Energie tanken und unsere vegetarische und ayurvedische Kost essen.

Mehrmals im Jahr organisieren wir Kolloquien, Diskussionsrunden, Literaturtage, Konferenzen, Schulungen, Praktika und zahlreiche Tanz-, Musik- und Gesangsdarbietungen… rund um Indien und Indienliebhaber.

Es ist ein einzigartiger Urlaubsort, an dem Sie in die Schönheit, den Frieden und die Gelassenheit versetzt werden.

Vom 22. bis 24. September organisieren wir ein internationales Yoga- und Ayurveda-Symposium zum Thema « Stress, ein Hindernis für das Glück ».

? Vom 22. bis 24. September 2023

? In Tapovan Normandie – 65 Route d’Anneville, in Sassetot-Le-Mauconduit

