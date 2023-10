Halloween aux Grandes Caves Saint Roch 65 Quai de la Loire Rochecorbon, 31 octobre 2023, Rochecorbon.

Rochecorbon,Indre-et-Loire

Laissez-vous surprendre par les coins et recoins de nos galeries lors de cette journée spectacle. Venez participer aux visites guidées théâtralisées par les comédiens de la Ligue d’Improvisation de Touraine Compagnie du Chat Perché.

Représentation spéciale à 19h interdite aux moins de 16ans..

Mardi 2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . 0 EUR.

65 Quai de la Loire

Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Let yourself be surprised by the nooks and crannies of our galleries during this show day. Come and take part in guided tours dramatized by actors from the Ligue d’Improvisation de Touraine Compagnie du Chat Perché.

Special performance at 7 p.m. for children under 16.

Déjese sorprender por los recovecos de nuestras galerías durante esta jornada de entretenimiento. Participe en visitas guiadas teatralizadas por actores de la Ligue d’Improvisation de Touraine Compagnie du Chat Perché.

Espectáculo especial a las 19.00 h sólo para menores de 16 años.

Lassen Sie sich an diesem Show-Tag von den Ecken und Winkeln unserer Galerien überraschen. Nehmen Sie an den Führungen teil, die von den Schauspielern der Ligue d’Improvisation de Touraine Compagnie du Chat Perché theatralisch gestaltet werden.

Sondervorstellung um 19 Uhr, für Kinder unter 16 Jahren verboten.

Mise à jour le 2023-10-26 par ADT 37