Découverte des accords vins et fromages 65 Quai de la Loire Rochecorbon, 2 janvier 2023, Rochecorbon.

Rochecorbon,Indre-et-Loire

Venez partager un moment convivial lors de nos soirées dégustation.

Lors de cette soirée, venez apprendre à déguster les vins de la Loire et d’ailleurs avec des fromages de toute la France !.

Samedi 2023-01-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-30 12:30:00. EUR.

65 Quai de la Loire

Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and share a convivial moment during our tasting evenings.

During this evening, come and learn how to taste the wines of the Loire and elsewhere with cheeses from all over France!

Venga a disfrutar de nuestras veladas de degustación.

Aprenda a degustar vinos del Loira y de otras regiones con quesos de toda Francia

Erleben Sie einen geselligen Moment bei unseren Weinverkostungsabenden.

Lernen Sie an diesem Abend, wie man Weine von der Loire und von anderswo mit Käse aus ganz Frankreich verkostet!

