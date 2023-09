Colloque SOSS Nice 2023 (Santé Orale et Soins Spécifiques) 65 promenade des Anglais Nice, 5 octobre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

L’Association Santé Orale et Soins Spécifiques organise un colloque à Nice les 5 et 6 octobre 2023 sur la thématique “Oralité et dignité pour toute ma vie”..

2023-10-05 fin : 2023-10-06 . .

65 promenade des Anglais Centre Universitaire Méditerranéen

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association Santé Orale et Soins Spécifiques is organizing a conference in Nice on 5 and 6 October 2023 on the theme of « Orality and dignity for the rest of my life ».

La Association Santé Orale et Soins Spécifiques organiza los días 5 y 6 de octubre de 2023 en Niza una conferencia sobre el tema « Oralidad y dignidad a lo largo de la vida ».

Die Association Santé Orale et Soins Spéciiques veranstaltet am 5. und 6. Oktober 2023 in Nizza ein Symposium zum Thema « Oralität und Würde für mein ganzes Leben ».

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur