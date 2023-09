Journée technique de la plante au complément alimentaire 65 promenade des Anglais Nice, 3 octobre 2023, Nice.

Nice

L’édition 2023 de la Journée Technique dédiée aux Compléments Alimentaires et Ingrédients Santé, se tiendra le 3 octobre prochain au Centre Universitaire Méditerranéen à Nice !.

65 promenade des Anglais Centre Universitaire Méditerranéen

06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur



The 2023 edition of the Technical Day dedicated to Food Supplements and Health Ingredients will be held on 3 October at the Centre Universitaire Méditerranéen in Nice!

La edición 2023 de la Jornada Técnica dedicada a los Complementos Alimenticios e Ingredientes Saludables se celebrará el 3 de octubre en el Centro Universitario Mediterráneo de Niza

Die 2023 Ausgabe des Technischen Tages für Nahrungsergänzungsmittel und Gesundheitszutaten wird am 3. Oktober im Centre Universitaire Méditerranéen in Nizza stattfinden!

