Assises de la pêche et des produits de la Mer 65 promenade des Anglais Nice, 21 septembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Nice accueillera cette année la 13ème édition des Assises de la pêche et des produits de la mer, un événement majeur qui vise à mieux comprendre les réalités et les enjeux du secteur de la pêche..

2023-09-21 fin : 2023-09-22 . .

65 promenade des Anglais Centre Universitaire Méditerranéen

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, Nice will be hosting the 13th Assises de la pêche et des produits de la mer, a major event designed to provide a better understanding of the realities and challenges facing the fishing industry.

Niza acogerá este año la 13ª edición de la Assises de la pêche et des produits de la mer, un gran acontecimiento concebido para dar a conocer mejor las realidades y los retos de la industria pesquera.

In Nizza findet dieses Jahr zum 13. Mal die Assises de la pêche et des produits de la mer statt, eine Großveranstaltung, die darauf abzielt, die Realitäten und Herausforderungen des Fischereisektors besser zu verstehen.

