Connivences / atelier d’improvisation dansé 65 Place de la Gare Le Relecq-Kerhuon Catégories d’Évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon Connivences / atelier d’improvisation dansé 65 Place de la Gare Le Relecq-Kerhuon, 19 janvier 2024, Le Relecq-Kerhuon. Le Relecq-Kerhuon Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00 . Atelier d’improvisation dansé animé par Caroline Denos Autour de l’installation de la designeuse Florence Doléac, Ballooon en janvier, nous prendrons un temps d’écoute corporelle accompagné par Caroline Denos dans le cadre des ateliers nomades Connivences en partenariat avec La Cie Les Pieds Nus. Envisagé sous la forme d’un laboratoire chorégraphique, l’atelier s’adresse à des personnes désireuses d’approcher ou d’approfondir le travail lié à l’improvisation et à l’expérimentation en danse contemporaine. Information pratique :

Sur inscription. .

65 Place de la Gare La Gare

Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Le Relecq-Kerhuon Autres Code postal 29480 Lieu 65 Place de la Gare Adresse 65 Place de la Gare La Gare Ville Le Relecq-Kerhuon Departement Finistère Lieu Ville 65 Place de la Gare Le Relecq-Kerhuon Latitude 48.4095448 Longitude -4.388064 latitude longitude 48.4095448;-4.388064

65 Place de la Gare Le Relecq-Kerhuon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-relecq-kerhuon/