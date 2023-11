Découverte de la Salette 65 Impasse Des Vaudrans Marseille 11e Arrondissement, 25 novembre 2023, Marseille 11e Arrondissement.

Marseille 11e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Compétition conviviale pour découvrir le parcours du golf Bastide de la Salette à Marseille, réservée aux golfeurs non engagés avec le club du golf Bastide de la Salette..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 16:00:00. .

65 Impasse Des Vaudrans Golf de Marseille la Salette

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A friendly competition to discover the Bastide de la Salette golf course in Marseille, reserved for golfers not involved with the Bastide de la Salette golf club.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille