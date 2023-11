Fête d’automne 65 Grand Rue Sewen, 4 novembre 2023, Sewen.

Sewen,Haut-Rhin

L’Auberge FLUHR vous propose une fête pour l’arrivée de l’automne. Sur réservation par téléphone au 03 89 48 96 37 avant le 29 octobre. Les réservations seront prises en compte qu’après le paiement et en fonction des places disponibles..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

65 Grand Rue

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est



The Auberge FLUHR invites you to celebrate the arrival of autumn. Reservations by telephone on 03 89 48 96 37 before October 29. Reservations will be taken into account only after payment and according to available places.

El Auberge FLUHR le invita a celebrar la llegada del otoño. Reservas por teléfono en el 03 89 48 96 37 antes del 29 de octubre. Las reservas sólo se tendrán en cuenta previo pago y en función de las plazas disponibles.

Die Auberge FLUHR lädt Sie zu einem Fest zur Ankunft des Herbstes ein. Nach telefonischer Reservierung unter 03 89 48 96 37 bis zum 29. Oktober. Reservierungen werden erst nach Zahlungseingang und je nach Verfügbarkeit der Plätze berücksichtigt.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme de Masevaux