Théâtre Alsacien « Mer Sen Drizehna » 65 GR Grand Rue Sewen, samedi 17 février 2024.

Sewen Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:45:00

fin : 2024-02-17

Le Théâtre Saint-Fridolin présente « MER SEN DRIZEHNA : Madeleine et Antoine se préparent à accueillir leurs invités pour le réveillon de Noël. Rapidement, la soirée vire au cauchemar lorsque la maitresse de maison, extrêmement superstitieuse, s’aperçoit qu’ils seront 13 à table ! C’est la panique ! »

Une soirée convivial et adaptée en Alsacien, n’oubliez pas de réserver par téléphone au 06 43 26 11 95.

EUR.

65 GR Grand Rue

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de tourisme de Masevaux