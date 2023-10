DECAZEVILLE LA MONTAGNE QUI BRÛLE 65 Cours National Paulhan, 16 novembre 2023, Paulhan.

Paulhan,Hérault

La montagne qui brûle, s’intéresse à un bassin minier d’Aveyron.

Nina Gazaniol Vérité poursuit sa recherche sur les écritures liées aux espaces avec ce projet, construit comme une série télé. Il prend la forme d’une installation vidéo à la croisée du documentaire et des arts visuels : entre réel et fiction, interviews zoom et parties de Roller Hockey et discussion sur l’apocalypse…

Dès 12 ans..

2023-11-16 14:30:00 fin : 2023-11-16 . EUR.

65 Cours National

Paulhan 34230 Hérault Occitanie



La montagne qui brûle, focuses on a mining basin in Aveyron.

Nina Gazaniol Vérité continues her research into writing about spaces with this project, constructed like a TV series. It takes the form of a video installation at the crossroads of documentary and visual arts: between reality and fiction, zoom interviews and roller field hockey games, and discussions on the apocalypse…

Ages 12 and up.

La montagne qui brûle (La montaña que arde) se centra en una zona minera de Aveyron.

Nina Gazaniol Vérité prosigue su investigación sobre la escritura de los espacios con este proyecto, construido como una serie de televisión. Se trata de una videoinstalación a caballo entre el documental y las artes visuales: entre la realidad y la ficción, las entrevistas con zoom y los partidos de hockey sobre patines y las discusiones sobre el apocalipsis…

A partir de 12 años.

La montagne qui brûle (Der Berg, der brennt) beschäftigt sich mit einem Bergbaugebiet in Aveyron.

Nina Gazaniol Vérité setzt mit diesem Projekt, das wie eine Fernsehserie aufgebaut ist, ihre Forschung über raumbezogene Schreibweisen fort. Es nimmt die Form einer Videoinstallation an der Schnittstelle zwischen Dokumentarfilm und bildender Kunst an: zwischen Realität und Fiktion, Zoom-Interviews und Roller-Hockey-Partien und einer Diskussion über die Apokalypse…

Ab 12 Jahren.

