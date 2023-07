Soirée Concert – Maverick & Co 65 Cours Camille Pelletan Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence Soirée Concert – Maverick & Co 65 Cours Camille Pelletan Salon-de-Provence, 19 juillet 2023, Salon-de-Provence. Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône Le Bar à Vins – Bières et Tapas de Salon de Provence.

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 23:30:00. .

65 Cours Camille Pelletan Maverick and Co

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Bar à Vins – Bières et Tapas de Salon de Provence Bar de vinos, cervezas y tapas en el Salón de Provenza Le Bar à Vins – Bières et Tapas in Salon de Provence Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu 65 Cours Camille Pelletan Adresse 65 Cours Camille Pelletan Maverick and Co Ville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 65 Cours Camille Pelletan Salon-de-Provence

65 Cours Camille Pelletan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/