Pécharmant ouvre son jardin – Château la Renaudie 65 Chemin de la Renaudie, 3 juin 2023, Lembras.

Lembras,Dordogne

Les vignerons de l’appellation Pécharmant ouvrent les portes de leur vignoble ! Les 3 & 4 juin 2023, les vignerons proposeront au public de découvrir leur travail à la vigne et au chai dans une démarche respectueuse de l’environnement ! L’idée de ce rendez-vous est de faire découvrir toute la richesse et la biodiversité de leur vignoble.

Ici le domaine vous propose : Visite du domaine et dégustation..

65 Chemin de la Renaudie

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pécharmant winegrowers open the doors of their vineyards! On June 3 & 4, 2023, the winegrowers will be inviting the public to discover their environmentally-friendly work in the vineyard and the cellar! The idea behind this event is to showcase the richness and biodiversity of their vineyards.

Here’s what the estate has to offer: Visit the estate and enjoy a tasting.

Los viticultores de la denominación de origen Pécharmant abren las puertas de sus viñedos Los días 3 y 4 de junio de 2023, los viticultores invitarán al público a descubrir cómo trabajan en el viñedo y en la bodega de forma respetuosa con el medio ambiente La idea es mostrar la riqueza y la biodiversidad de sus viñedos.

Esto es lo que ofrece la finca: una visita guiada y una degustación.

Die Winzer der Appellation Pécharmant öffnen die Türen ihrer Weinberge! Am 3. und 4. Juni 2023 bieten die Winzer den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit im Weinberg und im Weinkeller unter Berücksichtigung des Umweltschutzes! Die Idee dieses Treffens ist es, den ganzen Reichtum und die Biodiversität ihrer Weinberge zu entdecken.

Hier bietet Ihnen das Weingut: Besichtigung des Weinguts und Weinprobe.

