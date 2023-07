Croisière X Les Escales du Cargo | Vax Populi + Isa Fresh Air + Mateo Veran & Prïa (DJ Set) 65 Boulevard Emile Combes Arles, 20 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Cette semaine, on prolonge les concerts des Escales du Cargo à Croisière !.

2023-07-20 20:00:00 fin : 2023-07-20 02:00:00. .

65 Boulevard Emile Combes Croisière

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This week, we’re extending the Escales du Cargo concerts to Croisière!

Esta semana, ¡ampliamos los conciertos de Escales du Cargo a Croisière!

Diese Woche verlängern wir die Konzerte der Escales du Cargo à Croisière!

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Arles