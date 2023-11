Jean Felzine + Niki Demiller + Olivier Rocabois 65 boulevard Cote-Blatin Clermont-Ferrand, 18 novembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Clin d’œil au film de Claude Sautet ce plateau réunit les trois chanteurs exceptionnels : Jean Felzine, Niki Demiller & Olivier Rocabois..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-19 01:00:00. EUR.

65 boulevard Cote-Blatin Le Fotomat’

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



A nod to Claude Sautet’s film, this set features three exceptional singers: Jean Felzine, Niki Demiller & Olivier Rocabois.

En un guiño a la película de Claude Sautet, este conjunto cuenta con tres cantantes excepcionales: Jean Felzine, Niki Demiller y Olivier Rocabois.

In Anlehnung an den Film von Claude Sautet vereint dieses Set die drei außergewöhnlichen Sänger Jean Felzine, Niki Demiller und Olivier Rocabois.

Mise à jour le 2023-11-10 par Clermont Auvergne Tourisme