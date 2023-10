Visite guidée et dégustation au Domaine de Violaine 65 avenue du Jas de Violaine Venelles, 21 octobre 2023, Venelles.

Venelles,Bouches-du-Rhône

Visite de la bastide, du jardin à la française et des bois, suivi d’une dégustation des vins, dans le cadre du fascinant week-end..

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. EUR.

65 avenue du Jas de Violaine Domaine de la Violaine

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Visit the bastide, the formal garden and the woods, followed by a wine tasting as part of the fascinating weekend.

Visita la bastida, el jardín formal y el bosque, seguida de una cata de vinos como parte del fascinante fin de semana.

Besichtigung der Bastide, des französischen Gartens und der Wälder, gefolgt von einer Weinprobe im Rahmen des faszinierenden Wochenendes.

