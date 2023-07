Sous les étoiles de La Brède 65 Avenue du Château La Brède, 20 juillet 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

Visites nocturnes du château et de la ferme de Montesquieu : explorez la maison de Montesquieu lors de 3 visites nocturnes exceptionnelles à 20h30, 21h et 21h30.

Suivez le guide et découvrez l’histoire du château de La Brède, de ses occupants et la richesse de son mobilier.

Réservation obligatoire, auprès de l’équipe du château..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

65 Avenue du Château Château de La Brède

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Night tours of Montesquieu’s château and farm: explore Montesquieu’s home during 3 exceptional night tours at 8.30pm, 9pm and 9.30pm.

Follow the guide and discover the history of the Château de La Brède, its occupants and the wealth of its furnishings.

Booking essential, with the château team.

Visitas nocturnas del castillo y la granja de Montesquieu: explore la casa de Montesquieu durante 3 visitas nocturnas excepcionales a las 20:30, 21:00 y 21:30 h.

Siga al guía y descubra la historia del castillo de La Brède, sus ocupantes y la riqueza de su mobiliario.

Imprescindible reservar con el equipo del castillo.

Nächtliche Besichtigungen des Schlosses und des Bauernhofs von Montesquieu: Erkunden Sie das Haus von Montesquieu bei drei außergewöhnlichen nächtlichen Besichtigungen um 20:30, 21:00 und 21:30 Uhr.

Folgen Sie dem Führer und entdecken Sie die Geschichte des Schlosses von La Brède, seiner Bewohner und den Reichtum seines Mobiliars.

Reservierung erforderlich, beim Schlossteam.

