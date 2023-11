Soirée Mystères et Secrets | Médiathèque de Saint Perdon 65 avenue des Écoles Saint-Perdon, 1 décembre 2023, Saint-Perdon.

Saint-Perdon,Landes

Soirée Mystères et Secrets

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre soirée spéciale « Mystères et Secrets » qui se tiendra le 1er décembre 2023 à 20h. Une soirée que vous n’oublierez pas de sitôt !

Pour les curieux âgés de 16 ans et plus :

Présentation de la Chasse aux Trésors Historique @tresor_oublie, par l’historienne Julie Husson.

Elle vous expliquera le concept de cette chasse aux trésors historique longue durée hors normes, avec 10 000 € à la clé, qui se déroule dans les Landes.

Atelier d’Initiation au Décryptage de Codes Secrets

Avec Julie, apprenez les secrets du décryptage de codes et déchiffrez des messages cachés.

Pour les ados et les familles :

Escape Game sur Panneaux « Qui a Refroidi Lemaure ? »

Plongez dans une enquête captivante et résolvez le mystère. Un défi pour les esprits les plus rusés !

Pour les plus jeunes, les enfants de 3 à 6 ans :

Lectur.

2023-12-01

65 avenue des Écoles Médiathèque Saint Perdon

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mysteries and Secrets Evening

We’re delighted to invite you to our special « Mysteries and Secrets » evening on December 1, 2023 at 8pm. An evening you won’t soon forget!

For the curious aged 16 and over:

Presentation of the @tresor_oublie Historical Treasure Hunt, by historian Julie Husson.

She’ll explain the concept of this extraordinary long-term historical treasure hunt, with 10,000 ? to be won, which takes place in the Landes region of France.

Initiation to Code Breaking Workshop

With Julie, learn the secrets of code-breaking and decipher hidden messages.

For teens and families:

Escape Game on Panels « Qui a Refroidi Lemaure? »

Dive into a captivating investigation and solve the mystery. A challenge for the most cunning minds!

For younger children aged 3 to 6:

Lectur

Noche de misterios y secretos

Nos complace invitarle a nuestra velada especial Misterios y secretos el 1 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas. Una velada inolvidable

A partir de 16 años:

Presentación del @tresor_oublie Historical Treasure Hunt por la historiadora Julie Husson.

Explicará el concepto de esta extraordinaria búsqueda del tesoro histórico de larga duración, con 10.000 euros en juego, que tiene lugar en la región francesa de Las Landas.

Taller de introducción al descifrado de códigos secretos

Con Julie, aprenda los secretos del descifrado de códigos y descifre mensajes ocultos.

Para adolescentes y familias:

Juego de Escape en Paneles « Qui a Refroidi Lemaure ?

Sumérjase en una investigación cautivadora y resuelva el misterio. ¡Un reto para las mentes más astutas!

Para los más pequeños, de 3 a 6 años:

Lectur

Abend « Mysteries and Secrets » (Geheimnisse und Mysterien)

Wir freuen uns, Sie zu unserem besonderen Abend « Mysteries and Secrets » am 1. Dezember 2023 um 20 Uhr einladen zu können. Ein Abend, den Sie nicht so schnell vergessen werden!

Für Neugierige ab 16 Jahren :

Vorstellung der Historischen Schatzsuche @tresor_oublie durch die Historikerin Julie Husson.

Sie erklärt Ihnen das Konzept dieser außergewöhnlichen historischen Langzeitschatzsuche in den Landes, bei der es 10.000 ? zu gewinnen gibt.

Einführungsworkshop in die Entschlüsselung geheimer Codes

Lernen Sie mit Julie die Geheimnisse der Code-Entschlüsselung kennen und entschlüsseln Sie versteckte Botschaften.

Für Teenager und Familien :

Escape Game auf Tafeln « Wer hat Lemaure gekühlt? »

Tauchen Sie in eine fesselnde Untersuchung ein und lösen Sie das Geheimnis. Eine Herausforderung für die schlauesten Köpfe!

Für die Jüngsten, Kinder von 3 bis 6 Jahren :

Lectur

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Mont-de-Marsan