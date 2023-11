Ciné lecture « La Chambre des Merveilles » de Julien Sandrel | Médiathèque de Saint Perdon 65 avenue des Écoles Saint-Perdon, 23 novembre 2023, Saint-Perdon.

Saint-Perdon,Landes

Organisation d’un ciné Lecture dédié au roman « La Chambre des Merveilles » de Julien Sandrel et à son adaptation cinématographique.

Le 23 novembre à partir de 19h00

Au programme de la soirée :

– Diffusion du film issu du roman « La Chambre des Merveilles »

– Lecture de quelques passages du livre

– Discussion passionnante sur vos impressions du livre et de son adaptation en film

C’est l’occasion parfaite de plonger dans l’univers captivant de ce roman tout en explorant les choix créatifs qui ont donné vie à cette histoire sur grand écran.

Réservation obligatoire avant le 17 novembre 2023 :

Email : media.stperdon@gmail.com.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 21:30:00. .

65 avenue des Écoles Foyer des Activités de Saint-Perdon

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organization of a ciné Lecture dedicated to Julien Sandrel’s novel « La Chambre des Merveilles » and its film adaptation.

November 23 from 7:00 pm

Evening program:

– Screening of the film based on the novel « La Chambre des Merveilles »

– Reading of passages from the book

– Exciting discussion of your impressions of the book and its film adaptation

This is the perfect opportunity to immerse yourself in the captivating universe of this novel, while exploring the creative choices that brought this story to life on the big screen.

Reservations required by November 17, 2023:

Email: media.stperdon@gmail.com

Organización de una ciné Lecture dedicada a la novela « La Chambre des Merveilles » de Julien Sandrel y su adaptación cinematográfica.

23 de noviembre a partir de las 19.00 h

En el programa de la tarde:

– Proyección de la película basada en la novela « La Chambre des Merveilles »

– Lectura de algunos pasajes del libro

– Debate apasionante sobre sus impresiones acerca del libro y su adaptación cinematográfica

Esta es la ocasión perfecta para sumergirse en el cautivador mundo de esta novela y, al mismo tiempo, explorar las decisiones creativas que dieron vida a esta historia en la gran pantalla.

Es necesario reservar antes del 17 de noviembre de 2023:

Correo electrónico: media.stperdon@gmail.com

Organisation einer Ciné Lecture, die dem Roman « La Chambre des Merveilles » von Julien Sandrel und seiner Verfilmung gewidmet ist.

Am 23. November ab 19.00 Uhr

Das Programm des Abends :

– Ausstrahlung des Films aus dem Roman « La Chambre des Merveilles »

– Lesung einiger Passagen aus dem Buch

– Spannende Diskussion über Ihre Eindrücke vom Buch und seiner Verfilmung

Dies ist die perfekte Gelegenheit, in die fesselnde Welt des Romans einzutauchen und gleichzeitig die kreativen Entscheidungen zu erkunden, die diese Geschichte auf der großen Leinwand zum Leben erweckt haben.

Reservierung erforderlich bis zum 17. November 2023 :

E-Mail: media.stperdon@gmail.com

