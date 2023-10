Grande braderie de livres 65 Avenue des Écoles Saint-Perdon, 14 octobre 2023, Saint-Perdon.

Saint-Perdon,Landes

Achats et dons de livres.

0.5€ 1 livre et 1.50€ 4 livres..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 13:00:00. .

65 Avenue des Écoles Médiathèque

Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Book purchases and donations.

0.5? 1 book and 1.50? 4 books.

Compra de libros y donaciones.

0.5? 1 libro y 1,50? 4 libros.

Kauf und Spenden von Büchern.

0.5? 1 Buch und 1.50? 4 Bücher.

Mise à jour le 2023-10-07 par OT Mont-de-Marsan