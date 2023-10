WORLD CLEANUP DAY, LA JOURNÉE DU NETTOYAGE PARTICIPATIF – 14 OCTOBRE 2023 DE 10H00 À 12H00 65 Avenue de la République de Montferran Saint-Mathieu-de-Tréviers, 14 octobre 2023, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Saint-Mathieu-de-Tréviers,Hérault

World CleanUp Day, la journée du nettoyage participatif

Le 14 octobre 2023 de 10h00 à 12h00.

2023-10-14

65 Avenue de la République de Montferran

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie



World CleanUp Day, the day of participative cleaning

October 14, 2023 from 10:00 a.m. to 12:00 p.m

Día Mundial de la Limpieza, el día de la limpieza participativa

14 de octubre de 2023 de 10.00 a 12.00 horas

World CleanUp Day, der Tag der partizipativen Säuberung

Am 14. Oktober 2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr

