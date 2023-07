Journées de la Matrimoine – Dans les pas de Marguerite Moinault 65-67 rue des Archives Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées de la Matrimoine – Dans les pas de Marguerite Moinault 16 et 17 septembre 65-67 rue des Archives

PARCOURS ARCHITECTURAL

Marguerite Moinault (1902-1991) est l’une des premières femmes à avoir obtenu un diplôme d’architecte en France.

Présentation du bâtiment réalisé au 65 rue des Archives, caractéristique de l’architecture parisienne des années 50 et du « Pastourelle II », autre bâtiment qui adopte une esthétique radicalement différente.

Conduite du parcours Léa Samson architecte et coprésidente de l’association Mémo

Performance Typhaine D, comédienne, autrice et metteuse en scène féministe

65-67 rue des Archives 65 rue des archives 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:20:00+02:00

2023-09-17T11:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:20:00+02:00