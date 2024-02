64ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE Montréjeau, mercredi 14 août 2024.

64ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE Montréjeau Haute-Garonne

Montréjeau, au rythme du folklore du Monde entier!

Des pays du monde entier présentent leur folflore au travers de ce Festival avec plus de 200 artistes 200 artistes venus du monde entier pour faire partager leur amour des arts et des traditions populaires dans un esprit de fraternité. Organisé par l’association Folkolor. Le programme est en cours de programmation mais est déjà annoncé La Bolivie, les Philippines, le Malawi, Brésil, Mexique, Nouvelle Calédonie, Espagne . Soirée payantes à la salle des fêtes et demonstartions gratuites lors d’évènements en plein air. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14

fin : 2024-08-19

Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie contactfestivalmontrejeau@yahoo.fr

L’événement 64ÈME EDITION FOLKOLOR FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE Montréjeau a été mis à jour le 2024-02-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE