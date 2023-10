Cet évènement est passé Repair Café d’octobre 2023 648 café Marcellaz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Marcellaz Repair Café d’octobre 2023 648 café Marcellaz, 14 octobre 2023, Marcellaz. Repair Café d’octobre 2023 Samedi 14 octobre, 09h30 648 café 648 café 72 route de peillonnex, Marcellaz, France Marcellaz 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Marcellaz Autres Lieu 648 café Adresse 72 route de peillonnex, Marcellaz, France Ville Marcellaz Departement Haute-Savoie Lieu Ville 648 café Marcellaz latitude longitude 46.143851;6.359643

648 café Marcellaz Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcellaz/