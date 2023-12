Stage de poterie enfants 646 Avenue des Rémouleurs Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-04 16:00:00 Avec Terres Bohèmes.

Mercredi 3 et jeudi 4 janvier de 14h à 16h

Places limitées

Pour les enfants de 6 à 11 ans Tarif : 70€ les 2 sessions Inscription : 06.20.75.78.66 EUR.

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

