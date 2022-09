Visite d’un chantier de transformation d’une grange en habitation à Vinzelles 645 route de Malpertuis 71680 VINZELLES Vinzelles Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Visite d'un chantier de transformation d'une grange en habitation à Vinzelles
Vendredi 14 octobre, 16h00
645 route de Malpertuis 71680 VINZELLES
Journées nationales de l'architecture
Saône-et-Loire
Vinzelles 71680
Bourgogne-Franche-Comté
Stationnement dans la cour

09 83 26 11 04 http://www.atelier-wow.fr Le projet en cours de réalisation est la transformation d’une dépendance en habitation pour des clients privés. Ce lieu ouvert exceptionnellement et en exclusivité vous permettra d’apprécier un travail minutieux de dessins de détails menuisés réalisés par nos designers et architectes d’intérieur, Baptiste Canard et Marie Brun. Vous pourrez également rencontrer l’équipe d’Atelier Wow au complet, et nous aurons l’occasion de discuter autour d’un verre offert en fin de visite. Venez visitez un chantier de transformation d’une dépendance en habitation à Vinzelles dans le maconnais ! Nos clients vous ouvrent exceptionnellement les portes de leur sublime maison en cours de réalisation. Ce projet est un bijou de détails Art Déco, où nos deux designers et architectes d’intérieur ont tout dessiné sur mesure. Vous aurez l’occasion de rencontrer l’équipe d’Atelier Wow au complet et d’échanger autour d’un verre offert en fin de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T16:00:00+02:00

2022-10-14T18:00:00+02:00 Atelier Wow

