Concert « Christmas Forever » au Hameau Fleuri 645 Chemin du Quesnot Pierrefitte-en-Auge, 16 décembre 2023, Pierrefitte-en-Auge.

Pierrefitte-en-Auge,Calvados

Les musiciens :

Raphaël Simon : vibraphone,

Roman Maresz : claviers,

François-Charles Delacoudre : basse,

Julien Voisin : batterie..

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . .

645 Chemin du Quesnot Auditorium du Hameau Fleuri

Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie



HF Forever Quartet

R. SIMON, vibraphone,

V.PAGES, piano,

FC. DELACOUDRE, bass,

J. VOISIN on drums.

On the program:

Saw, X-Files, The Exorcist, Dracula, Thriller, Adams Family, Walking Dead.

Los músicos:

Raphaël Simon: vibráfono,

Roman Maresz: teclados,

François-Charles Delacoudre: bajo,

Julien Voisin: batería.

Die Musiker :

Raphaël Simon: Vibraphon,

Roman Maresz: Keyboards,

François-Charles Delacoudre: Bass,

Julien Voisin: Schlagzeug.

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité