Concert Rêveries d’automne au Hameau Fleuri 645 Chemin du Quesnot Pierrefitte-en-Auge, 4 novembre 2023, Pierrefitte-en-Auge.

Pierrefitte-en-Auge,Calvados

Avec Amanda Favier au vilon,

Amélie Stillitano au piano.

Musique française : Debussy, Fauré, Franck, Poulence, Saint-Saëns, ….

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 . .

645 Chemin du Quesnot Auditorium du Hameau Fleuri

Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie



With Amanda Favier on violin,

Amélie Stillitano on piano.

French music: Debussy, Fauré, Franck, Poulence, Saint-Saëns, …

Con Amanda Favier al violín,

Amélie Stillitano al piano.

Música francesa: Debussy, Fauré, Franck, Poulence, Saint-Saëns, …

Mit Amanda Favier am Vilon,

Amélie Stillitano am Klavier.

Französische Musik: Debussy, Fauré, Franck, Poulence, Saint-Saëns, …

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche