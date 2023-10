Concours de costumes d’Halloween 645 Chemin du Quesnot Pierrefitte-en-Auge, 31 octobre 2023, Pierrefitte-en-Auge.

Pierrefitte-en-Auge,Calvados

Le Hameau Fleuri vous invite à composer le plus effrayant de vos costumes.

Plus d’informations à venir.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

645 Chemin du Quesnot Auditorium du Hameau Fleuri

Pierrefitte-en-Auge 14130 Calvados Normandie



Le Hameau Fleuri invites you to put together your scariest costume yet.

More information to come

Le Hameau Fleuri te invita a preparar tu disfraz más terrorífico.

Más información

Der Hameau Fleuri lädt Sie dazu ein, Ihr gruseligstes Kostüm zusammenzustellen.

Weitere Informationen folgen

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche