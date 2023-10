Spectacle lyrique : hommage à Maria Callas 645 Chemin des Courteilles Val de Louyre et Caudeau, 28 octobre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Récital en hommage à Maria Callas vendredi 27 et samedi 28 octobre à 20 heures à Saint-Laurent des Bâtons.

Réservation obligatoire (places limitées) au 06.61.72.60.05

spectacle lyrique avec Julia Knecht (soprano) et Laurent Bourreau (pianiste)

Entrée : 15 euros.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

645 Chemin des Courteilles

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Recital in tribute to Maria Callas, Friday October 27 and Saturday October 28, 8pm, Saint-Laurent des Bâtons.

Reservations essential (places limited) on 06.61.72.60.05

lyrical show with Julia Knecht (soprano) and Laurent Bourreau (pianist)

Admission: 15 euros

Recital en homenaje a Maria Callas el viernes 27 y el sábado 28 de octubre a las 20:00 h en Saint-Laurent des Bâtons.

Imprescindible reservar (plazas limitadas) en el 06.61.72.60.05

espectáculo lírico con Julia Knecht (soprano) y Laurent Bourreau (pianista)

Entrada: 15 euros

Liederabend zu Ehren von Maria Callas am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. Oktober um 20 Uhr in Saint-Laurent des Bâtons.

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze) unter 06.61.72.60.05

lyrische Aufführung mit Julia Knecht (Sopran) und Laurent Bourreau (Pianist)

Eintritt: 15 Euro

Mise à jour le 2023-10-03 par OT de Périgueux