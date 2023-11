Ana Carla Maza – Concert dans le cadre du festival Marseille Jazz des 5 continents 6430 Av. Saint-Roch Pélissanne, 24 novembre 2023, Pélissanne.

Pélissanne,Bouches-du-Rhône

Concert de Ana Carla MAZA, jeune violoncelliste cubaine nourrie à l’improvisation jazz et à l’énergie du rock.

Ana Carla Maza : voix, violoncelle Luis A Guerra : percussions Marc Ayza : batterie Norman Peplow : claviers.

2023-11-24

6430 Av. Saint-Roch Salle Malacrida

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Concert by Ana Carla MAZA, a young Cuban cellist nourished by jazz improvisation and rock energy.

Ana Carla Maza: vocals, cello Luis A Guerra: percussion Marc Ayza: drums Norman Peplow: keyboards

Concierto de Ana Carla MAZA, joven violonchelista cubana impregnada de improvisación jazzística y energía rock.

Ana Carla Maza: voz, violonchelo Luis A Guerra: percusión Marc Ayza: batería Norman Peplow: teclados

Konzert von Ana Carla MAZA, einer jungen kubanischen Cellistin, die von der Improvisation des Jazz und der Energie des Rock genährt wurde.

Ana Carla Maza: Stimme, Cello Luis A Guerra: Perkussion Marc Ayza: Schlagzeug Norman Peplow: Keyboards

