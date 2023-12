Stages photo à la Villa Pérochon à Niort 64 Rue Paul-François Proust Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Stages photo à la Villa Pérochon à Niort 64 Rue Paul-François Proust Niort, 13 avril 2024, Niort. Niort Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00 La Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, propose des stages, tout public : Stage « Découvrir le sténopé » avec Laure Ledoux, le 13 avril 2024, de 14h à 17h. Tarifs :

– adhérent : 70€

– non-adhérent : 90€

– pour les 14-18 ans : 20€

– pour les 6-13 ans : gratuit SUR INSCRIPTION AU 05.49.24.58.18.

64 Rue Paul-François Proust Villa Pérochon

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19

