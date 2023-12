Stages photo à la Villa Pérochon à Niort 64 Rue Paul-François Proust Niort, 10 février 2024, Niort.

Niort Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

La Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, propose des stages, tout public :

Stage « Tirage aux plantes » avec Tao Douay, les 10 et 11 février 2024 :

– le 10 février de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

– le 11 février de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Tarifs :

– adhérent : 300€

– non-adhérent : 330€

SUR INSCRIPTION AU 05.49.24.58.18.

EUR.

64 Rue Paul-François Proust Villa Pérochon

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Niort Marais Poitevin