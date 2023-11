Stages photo à la Villa Pérochon à Niort 64 Rue Paul-François Proust Niort, 4 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

La Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, propose plusieurs stages, tout public :

– Masterclass « Territoires intérieurs / scénographie » avec Alain Willaume, le 4 novembre 2023 – de 14h à 18h

– Stage « Découvrir le cyanotype » avec Laure Ledoux, le 25 novembre 2023 – de 14h à 17h

– Stage « Prise de vue argentique noir et blanc » avec Tao Douay, les 20 et 21 janvier 2024 – le 20/01 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; le 21/01 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

– Stage « Tirage aux plantes » avec Tao Douay, les 10 et 11 février 2024 – le 10/02 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h ; le 11/02 de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

– Stage « Découvrir le sténopé » avec Laure Ledoux, le 13 avril 2024 – de 14h à 17h

Informations : https://www.cacp-villaperochon.com/data/medias/documents/2023-pdf/programme-23-24.pdf

SUR INSCRIPTION AU : 05.49.24.58.18.

2023-11-04

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, offers several workshops for the general public:

– Masterclass « Territoires intérieurs / scénographie » with Alain Willaume, November 4, 2023 – 2pm to 6pm

– Workshop « Discovering the cyanotype » with Laure Ledoux, November 25, 2023 – 2pm to 5pm

– Black and white silver photography » course with Tao Douay, January 20 and 21, 2024 – on 20/01 from 9:30am to 12pm and from 2pm to 6pm; on 21/01 from 9:30am to 12pm and from 2pm to 4pm

– Herbal Drawing » workshop with Tao Douay, February 10 and 11, 2024 – on 10/02 from 9:30am to 12pm and from 2pm to 6pm; on 11/02 from 9:30am to 12pm and from 2pm to 4pm

– Discovering pinhole photography » workshop with Laure Ledoux, April 13, 2024 – 2pm to 5pm

Information: https://www.cacp-villaperochon.com/data/medias/documents/2023-pdf/programme-23-24.pdf

ON REGISTRATION : 05.49.24.58.18

La Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, ofrece varios cursos para el público en general:

– Masterclass « Territoires intérieurs / scénographie » con Alain Willaume, 4 de noviembre de 2023 – de 14:00 a 18:00 horas

– Curso « Descubrir la cianotipia » con Laure Ledoux, 25 de noviembre de 2023 – de 14:00 a 17:00 horas

– Curso « Fotografía de plata en blanco y negro » con Tao Douay, 20 y 21 de enero de 2024 – 20/01 de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 h; 21/01 de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 h

– Taller « Tirage aux plantes » con Tao Douay, 10 y 11 de febrero de 2024 – 10/02 de 9.30 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.; 11/02 de 9.30 a 12.00 h. y de 14.00 a 16.00 h

– Taller « Descubrir la fotografía estenopeica » con Laure Ledoux, 13 de abril de 2024 – de 14:00 a 17:00 horas

Información: https://www.cacp-villaperochon.com/data/medias/documents/2023-pdf/programme-23-24.pdf

EN INSCRIPCIÓN: 05.49.24.58.18

Die Villa Pérochon, Zentrum für zeitgenössische Fotokunst, bietet mehrere Workshops an, die für alle Altersgruppen geeignet sind:

– Masterclass « Territoires intérieurs / scénographie » mit Alain Willaume, am 4. November 2023 – von 14 bis 18 Uhr

– Workshop « Die Cyanotypie entdecken » mit Laure Ledoux, am 25. November 2023 – von 14.00 bis 17.00 Uhr

– Workshop « Schwarz-Weiß-Analogfotografie » mit Tao Douay, 20. und 21. Januar 2024 – 20.01. von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr; 21.01. von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr

– Workshop « Pflanzenziehen » mit Tao Douay, 10. und 11. Februar 2024 – am 10.02. von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr; am 11.02. von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr

– Workshop « Die Lochkamera entdecken » mit Laure Ledoux, am 13. April 2024 – von 14.00 bis 17.00 Uhr

Informationen: https://www.cacp-villaperochon.com/data/medias/documents/2023-pdf/programme-23-24.pdf

NACH ANMELDUNG UNTER: 05.49.24.58.18

