CONFÉRENCE – LE SUCRE : DU SURPOIDS AU DIABÈTE 64 Rue Jean Bernard Bar-le-Duc, 23 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Le sucre est présent dans quasiment toutes les assiettes, et au moins dans tous les repas. Pas forcément sous forme du sucre sucré, mais il est bien là ! Savoir reconnaitre les sucres pour mieux les dépister dans son alimentation est un premier pas précieux que je vous invite à franchir avec moi.

Nous pourrons également évoquer ce qui se passe quand on abuse du sucre (addiction, irritabilité, surpoids…), les problèmes de santé qui peuvent survenir et comment cesser d’en être l’esclave !. Adultes

Jeudi 2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 19:30:00. 10 EUR.

64 Rue Jean Bernard

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Sugar is present on virtually every plate, and at least in every meal. Not necessarily in the form of sweet sugar, but it’s there! Knowing how to recognize sugars so you can better track them in your diet is a valuable first step that I invite you to take with me.

We can also talk about what happens when we overindulge in sugar (addiction, irritability, excess weight…), the health problems that can arise and how to stop being a slave to it!

El azúcar está presente en prácticamente todos los platos y, como mínimo, en todas las comidas. No necesariamente en forma de azúcar dulce, ¡pero está ahí! Saber reconocer los azúcares para poder hacer un seguimiento más eficaz de ellos en tu dieta es un valioso primer paso que te invito a dar conmigo.

También podemos hablar de lo que ocurre cuando abusamos del azúcar (adicción, irritabilidad, sobrepeso…), de los problemas de salud que pueden surgir y de cómo dejar de ser esclavo de él

Zucker ist auf fast jedem Teller und zumindest in jeder Mahlzeit zu finden. Nicht unbedingt in Form von gesüßtem Zucker, aber er ist da! Zucker erkennen zu können, um ihn in seiner Ernährung besser aufspüren zu können, ist ein erster wertvoller Schritt, den Sie mit mir gehen sollten.

Wir können auch darüber sprechen, was passiert, wenn man zu viel Zucker isst (Sucht, Reizbarkeit, Übergewicht…), welche gesundheitlichen Probleme auftreten können und wie man aufhört, ein Sklave des Zuckers zu sein!

Mise à jour le 2023-11-06 par OT SUD MEUSE