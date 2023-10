LES ATELIERS DU MUSÉE VILLA MONTEBELLO 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer, 21 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Animés par Anne. Des ateliers d’arts plastiques sont proposés aux enfants dans une ambiance ludique et créative au cœur d’un atelier lumineux et ouvert sur la mer.

> SAMEDI 21 OCTOBRE – Ateliers à 4 mains (parent-enfant)

Nature morte d’automne

Collage gourmand !

10 h 30 à 11 h 30 pour les 4-6 ans

14 h à 16 h 30 pour les 7-10 ans

> MERCREDI 25 OCTOBRE – Atelier Montebello

L’arbre de vie…

Dessin, collage d’éléments de la nature

10 h 30 à 11 h 30 pour les 4-6 ans

14 h à 16 h 30 pour les 7-9 ans

> JEUDI 26 OCTOBRE – Visite-Atelier

Autour de l’exposition de James RASSIAT : « La synthèse rythmique »

Dessin, peinture

10 h à 12 h 30 pour les 7-9 ans

14 h à 16 h 30 pour les 10-13 ans

> VENDREDI 27 OCTOBRE – Atelier Montebello

Empreintes D’automne

Impression couleurs sur papier

10 h à 12 h 30 pour les 10-13 ans

14 h à 16 h 30 pour les 7-9 ans

> SAMEDI 28 OCTOBRE – Ateliers A 4 Mains (Parent-Enfant)

La maison des fées : Modelage, argile, éléments de la nature

10 h 30 à 11 h3 0 pour les 4-6 ans

14 h à 16 h 30 pour les 7-10 ans

> JEUDI 2 NOVEMBRE – Atelier Montebello

Histoires de cucurbitacées

Dessin, aquarelle

10 h 30 à 12 h 30 pour les 7-9 ans et de

14 h à 16 h 30 pour les 10-13 ans

> VENDREDI 3 NOVEMBRE – Atelier Montebello

Empreintes d’automne

Impression couleurs sur papier

De 14 h à 16 h 30 pour les 13-15 ans

> SAMEDI 4 NOVEMBRE – Ateliers A 4 Mains (Parent-Enfant)

Visite-atelier autour de l’exposition de James RASSIAT : « La synthèse rythmique » Dessin, peinture

10 h 30 à 11 h 30 pour les 4-6 ans

14 h à 16 h 30 pour les 7-10 ans

Durée des ateliers : 1 h pour les 4/6 ans, 2 h 30 pour les 7/13 ans.

Tarifs : 7 € la séance pour les non trouvillais – 3,5 € pour les Trouvillais.

Atelier du Musée Villa Montebello, 64 rue général Leclerc. Tél. : 02 31 88 16 26.

64 Rue Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Led by Anne. Art workshops for children in a playful, creative atmosphere in the heart of a light-filled studio overlooking the sea.

> SATURDAY OCTOBER 21 – 4-hand workshops (parent-child)

Autumn still life

Gourmet collage!

10:30 am to 11:30 am for 4-6 year-olds

2 to 4:30 p.m. for ages 7-10

> WEDNESDAY OCTOBER 25 – Atelier Montebello

The tree of life?

Drawing and collage of natural elements

10:30 a.m. to 11:30 a.m. for ages 4-6

2 to 4:30 p.m. for ages 7-9

> THURSDAY OCTOBER 26 – Visit-Workshop

Around the James RASSIAT exhibition: « Rhythmic Synthesis

Drawing, painting

10 a.m. to 12:30 p.m. for ages 7-9

2 – 4:30 p.m. for 10-13 year-olds

> FRIDAY OCTOBER 27 – Atelier Montebello

Empreintes D?automne

Color printing on paper

10 a.m. to 12:30 p.m. for ages 10-13

2 to 4:30 p.m. for ages 7-9

> SATURDAY OCTOBER 28 – Ateliers A 4 Mains (Parent-Child)

Fairy house: Modeling, clay, elements of nature

10:30 a.m. to 11:30 a.m.3 0 for ages 4-6

2 – 4:30 p.m. for ages 7-10

> THURSDAY NOVEMBER 2 – Atelier Montebello

Cucurbit stories

Drawing, watercolor

10:30 a.m. to 12:30 p.m. for ages 7-9 and

2 to 4:30 p.m. for ages 10-13

> FRIDAY NOVEMBER 3 – Atelier Montebello

Autumn prints

Color printing on paper

2 to 4:30 p.m. for ages 13-15

> SATURDAY NOVEMBER 4 – Ateliers A 4 Mains (Parent-Child)

Visit-workshop based on the James RASSIAT exhibition: « La synthèse rythmique » Drawing, painting

10:30 am to 11:30 am for 4-6 year-olds

2 to 4:30 p.m. for 7-10 year-olds

Workshop duration: 1 hr for 4/6 year-olds, 2 hrs 30 mins for 7/13 year-olds.

Prices: 7? per session for non-Trouvillais ? 3.5? for Trouvillais.

Villa Montebello Museum workshop, 64 rue général Leclerc. Tel: 02 31 88 16 26

Dirigido por Anne. Los niños pueden participar en talleres de arte y manualidades en un ambiente divertido y creativo en el corazón de un estudio luminoso con vistas al mar.

> SÁBADO 21 OCTUBRE – Talleres a 4 manos (padres e hijos)

Naturaleza muerta otoñal

Collage goloso

de 10.30 a 11.30 h para niños de 4 a 6 años

de 14.00 a 16.30 h para 7-10 años

> MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE – Atelier Montebello

¿El árbol de la vida?

Dibujo y collage de elementos naturales

de 10.30 a 11.30 h para niños de 4 a 6 años

de 14.00 a 16.30 h para los niños de 7 a 9 años

> JUEVES 26 DE OCTUBRE – Visita-taller

En torno a la exposición de James RASSIAT: « Síntesis rítmica »

Dibujo, pintura

de 10.00 a 12.30 h para niños de 7 a 9 años

de 14.00 a 16.30 h para niños de 10 a 13 años

> VIERNES 27 DE OCTUBRE – Atelier Montebello

Estampas de otoño

Impresión en color sobre papel

10h a 12h30 para 10-13 años

de 14.00 a 16.30 h para 7-9 años

> SÁBADO 28 OCTUBRE – Ateliers A 4 Mains (Padres e hijos)

La casa de las hadas: modelado, arcilla, elementos de la naturaleza

de 10.30 a 11.30 h3 0 para niños de 4 a 6 años

de 14.00 a 16.30 h para 7-10 años

> JUEVES 2 DE NOVIEMBRE – Atelier Montebello

Cuentos sobre las cucurbitáceas

Dibujo, acuarela

de 10.30 a 12.30 h para los niños de 7 a 9 años y

de 14:00 a 16:30 para niños de 10 a 13 años

> VIERNES 3 DE NOVIEMBRE – Atelier Montebello

Estampas de otoño

Impresión en color sobre papel

De 14:00 a 16:30 para 13-15 años

> SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE – Ateliers A 4 Mains (Padres e hijos)

Visita-taller a partir de la exposición de James RASSIAT: « Síntesis rítmica » Dibujo, pintura

10 h 30 a 11 h 30 para 4-6 años

14 h a 16 h 30 para 7-10 años

Duración de los talleres: 1 h para niños de 4/6 años, 2 h 30 min para niños de 7/13 años.

Precios: 7? por sesión para los no trouvillais ? 3,5? para los trouvillais.

Taller del Museo Villa Montebello, 64 rue Général Leclerc. Tel: 02 31 88 16 26

Geleitet von Anne. In einem hellen, zum Meer hin offenen Atelier werden Kunstworkshops für Kinder in einer spielerischen und kreativen Atmosphäre angeboten.

> SAMSTAG, 21. OKTOBER – Vierhändige Workshops (Eltern-Kind)

Stillleben im Herbst

Collage für Feinschmecker!

10:30 bis 11:30 Uhr für 4- bis 6-Jährige

14:00 bis 16:30 Uhr für 7- bis 10-Jährige

> MITTWOCH, 25. OKTOBER – Atelier Montebello

Der Baum des Lebens?

Zeichnen und Collagieren von Elementen aus der Natur

10.30 bis 11.30 Uhr für 4- bis 6-Jährige

14:00 bis 16:30 Uhr für 7- bis 9-Jährige

> DONNERSTAG, 26. OKTOBER – Besuch und Workshop

Rund um die Ausstellung von James RASSIAT: « Die rhythmische Synthese »

Zeichnen, Malen

10.00 bis 12.30 Uhr für 7- bis 9-Jährige

14:00 bis 16:30 Uhr für 10-13-Jährige

> FREITAG, 27. OKTOBER – Atelier Montebello

Abdrücke Von Herbst

Farbdruck auf Papier

10:00 bis 12:30 Uhr für 10- bis 13-Jährige

14:00 bis 16:30 Uhr für 7- bis 9-Jährige

> SAMSTAG, 28. OKTOBER – Ateliers A 4 Mains (Eltern-Kind)

Das Haus der Feen: Modellieren, Ton, Elemente aus der Natur

10.30 bis 11.30 Uhr3 0 für 4- bis 6-Jährige

14:00 bis 16:30 Uhr für 7- bis 10-Jährige

> DONNERSTAG, 2. NOVEMBER – Atelier Montebello

Geschichten von Kürbisgewächsen

Zeichnen, Aquarell

10:30 bis 12:30 Uhr für 7-9-Jährige und von

14:00 bis 16:30 Uhr für 10-13-Jährige

> FREITAG, 3. NOVEMBER – Atelier Montebello

Abdrücke des Herbstes

Farbdruck auf Papier

14.00 bis 16.30 Uhr für 13- bis 15-Jährige

> SAMSTAG, 4. NOVEMBER – Ateliers A 4 Mains (Eltern-Kind)

Besuch eines Workshops zur Ausstellung von James RASSIAT: « La synthèse rythmique » Zeichnen, Malen

10.30 bis 11.30 Uhr für 4- bis 6-Jährige

14.00 bis 16.30 Uhr für 7- bis 10-Jährige

Dauer der Workshops: 1 Stunde für 4/6-Jährige, 2,5 Stunden für 7/13-Jährige.

Preise: 7 ? pro Sitzung für Nicht-Trouvillais? 3,5 ? für Trouvillais.

Atelier des Museums Villa Montebello, 64 rue général Leclerc. Tel.: 02 31 88 16 26

