RENDEZ-VOUS DES AMIS DU MUSÉE 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer, 9 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le samedi 9 décembre à 17 h au Musée Villa Montebello pour une conférence « Morny collectionneur » présentée par Yves Aublet. Une conférence en partenariat avec l’Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional.

L’entrée est gratuite, mais assurez-vous de réserver votre place au 02 31 88 16 26..

64 Rue du Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on Saturday December 9 at 5pm at the Musée Villa Montebello for a lecture on « Morny the collector », presented by Yves Aublet. A conference in partnership with the Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional.

Admission is free, but be sure to reserve your place by calling 02 31 88 16 26.

Únase a nosotros el sábado 9 de diciembre a las 17:00 h en el museo Villa Montebello para asistir a la conferencia « Morny el coleccionista », presentada por Yves Aublet. Una conferencia en colaboración con la Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional.

La entrada es gratuita, pero no olvide reservar su plaza llamando al 02 31 88 16 26.

Treffen Sie sich am Samstag, den 9. Dezember um 17 Uhr im Museum Villa Montebello zu einem Vortrag über « Morny als Sammler », der von Yves Aublet präsentiert wird. Ein Vortrag in Partnerschaft mit der Association des Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional (Vereinigung der Freunde des Museums von Trouville und der regionalen Vergangenheit).

Der Eintritt ist frei, aber vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Platz unter der Nummer 02 31 88 16 26 reservieren.

