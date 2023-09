Dédicace au Musée Villa Montebello – Simone DUCKSTEIN 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer, 3 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 3 novembre pour une rencontre et dédicaces au Musée Villa Montebello !

Venez rencontrer Simone DUCKSTEIN, l’auteure du livre « JACQUES CORDIER, Catalogue raisonné (1927 – 1975) », qui vous emmènera dans un voyage à travers la vie et les oeuvres de l’artiste.

Gratuit. Réservation au 02 31 88 16 26..

2023-11-03 17:00:00 fin : 2023-11-03 . .

64 Rue du Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



See you on November 3 for a meeting and signing session at the Villa Montebello Museum!

Come and meet Simone DUCKSTEIN, author of « JACQUES CORDIER, Catalogue raisonné (1927 ? 1975) », who will take you on a journey through the artist’s life and works.

Free admission. Book on 02 31 88 16 26.

Únase a nosotros el 3 de noviembre para un encuentro y una sesión de firmas en el Museo Villa Montebello

Venga a conocer a Simone DUCKSTEIN, autora del libro « JACQUES CORDIER, Catalogue raisonné (1927 ? 1975) », que le hará un recorrido por la vida y la obra del artista.

Entrada gratuita. Reservas en el 02 31 88 16 26.

Wir treffen uns am 3. November zu einem Treffen und Signieren im Museum Villa Montebello!

Treffen Sie Simone DUCKSTEIN, die Autorin des Buches « JACQUES CORDIER, Catalogue raisonné (1927 ? 1975) », die Sie auf eine Reise durch das Leben und die Werke des Künstlers mitnehmen wird.

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung unter 02 31 88 16 26.

