Exposition – James Rassiat : La synthèse rythmique 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer, 7 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Du 7 octobre au 31 décembre 2023, découvrez la nouvelle exposition du Musée Villa Montebello, consacrée à James Rassiat.

Grand voyageur, James Rassiat a peint l’Asie, le Maghreb, le Sahara, la Norvège et la Côte Fleurie. Quel que soit le paysage devant lequel il s’arrête, il se confronte à la lumière des lieux et réalise une synthèse rythmique des formes.

Jours et horaires d’ouverture :

– Du 1er octobre au 31 décembre :

♦ Les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30.

♦ Les week-ends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h30..

64 Rue du Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



From October 7 to December 31, 2023, discover the Villa Montebello Museum’s new exhibition, dedicated to James Rassiat.

A great traveler, James Rassiat has painted Asia, the Maghreb, the Sahara, Norway and the Côte Fleurie. Whatever landscape he stops in front of, he confronts the light of the place and achieves a rhythmic synthesis of forms.

Opening days and times :

– October 1 to December 31:

? Wednesdays, Thursdays and Fridays, 2pm to 5:30pm.

? Weekends, school vacations and public holidays from 10am to 12pm and from 2pm to 5:30pm.

Del 7 de octubre al 31 de diciembre de 2023, descubra la nueva exposición del Museo Villa Montebello, dedicada a James Rassiat.

Gran viajero, James Rassiat ha pintado Asia, el Magreb, el Sáhara, Noruega y la Costa Flamenca. Sea cual sea el paisaje ante el que se detiene, se enfrenta a la luz del lugar y logra una síntesis rítmica de las formas.

Días y horarios de apertura :

– Del 1 de octubre al 31 de diciembre:

? Miércoles, jueves y viernes de 14.00 a 17.30 h.

? Fines de semana, vacaciones escolares y días festivos, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.30 h.

Entdecken Sie vom 7. Oktober bis zum 31. Dezember 2023 die neue Ausstellung des Museums Villa Montebello, die James Rassiat gewidmet ist.

James Rassiat ist ein großer Reisender und hat Asien, den Maghreb, die Sahara, Norwegen und die Côte Fleurie gemalt. Vor welcher Landschaft er auch immer stehen bleibt, er setzt sich mit dem Licht des Ortes auseinander und schafft eine rhythmische Synthese der Formen.

Tage und Öffnungszeiten:

– Vom 1. Oktober bis 31. Dezember :

? Mittwochs, donnerstags und freitags von 14:00 bis 17:30 Uhr.

? An Wochenenden, Schulferien und Feiertagen von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr.

