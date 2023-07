CONCERT DUO HORCHATA 64 Rue du Général Leclerc Trouville-sur-Mer, 25 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 25 août pour La Nocture du Musée, avec un concert Duo Horchata (chant et guitare, répertoire espagnol) et des visites guidées de l’exposition « De la casa de Velázquez à la Normandie » : 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30.

Gratuit. Restauration sur place.

Réservation. : 02 31 88 16 26.

2023-08-25 18:30:00 fin : 2023-08-25 . .

64 Rue du Général Leclerc Musée Villa Montebello

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on August 25 for La Nocture du Musée, with a concert by Duo Horchata (vocals and guitar, Spanish repertoire) and guided tours of the exhibition « De la casa de Velázquez à la Normandie »: 6:30 pm, 7:30 pm, 8:30 pm and 9:30 pm.

Free admission. Catering on site.

Reservations required. : 02 31 88 16 26

Acompáñenos el 25 de agosto en La Nocture du Musée, con un concierto del Dúo Horchata (cante y guitarra, repertorio español) y visitas guiadas a la exposición « De la Casa de Velázquez a Normandía »: 18.30 h, 19.30 h, 20.30 h y 21.30 h.

Entrada gratuita. Restauración in situ.

Reserva obligatoria. : 02 31 88 16 26

Am 25. August findet die Museumsnacht statt, mit einem Konzert des Duo Horchata (Gesang und Gitarre, spanisches Repertoire) und Führungen durch die Ausstellung « Von der Casa de Velázquez bis zur Normandie »: 18:30, 19:30, 20:30 und 21:30 Uhr.

Kostenlos. Verpflegung vor Ort.

Reservierung. : 02 31 88 16 26

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité