La Valseuse 64 Rue des Sablonnettes, 18 août 2023, Ifs.

Ifs,Calvados

Manigale fait feu de tout folk… pourvu que ça chauffe ! Trio issu de la scène folk alternative normande, Manigale mène son bal avec contrebasse, accordéon, violon ou guitare. Avec des airs à danser de Normandie, du Poitou ou d’ailleurs, inventés ou inventifs, l’imaginaire sonore de Manigale se veut énergique sensible et entrainant. Une musique traditionnelle à écouter et à danser. Un folk’n roll à faire vibrer ensemble..

2023-08-18 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-18 . .

64 Rue des Sablonnettes Parc Archéo

Ifs 14123 Calvados Normandie



Manigale fires up all the folk… as long as it’s hot! A trio from the alternative folk scene in Normandy, Manigale leads the way with double bass, accordion, violin and guitar. With tunes to dance to from Normandy, Poitou or elsewhere, invented or inventive, Manigale’s sound imagination is energetic, sensitive and catchy. A traditional music to listen and to dance. A folk’n roll to vibrate together.

Manigale enciende el folk… ¡siempre que esté caliente! Trío de la escena folk alternativa de Normandía, Manigale lleva la voz cantante con contrabajo, acordeón, violín y guitarra. Con melodías para bailar de Normandía, Poitou u otros lugares, inventadas o inventivas, la imaginación sonora de Manigale es enérgica, sensible y pegadiza. Música tradicional para escuchar y bailar. Un folk’n roll para vibrar juntos.

Manigale feuert aus allen Rohren des Folks… vorausgesetzt, es wird heiß! Das aus der alternativen Folkszene der Normandie hervorgegangene Trio Manigale führt seinen Ball mit Kontrabass, Akkordeon, Geige oder Gitarre an. Mit erfundenen oder erfundenen Tanzmelodien aus der Normandie, dem Poitou oder anderen Ländern ist die Klangvorstellung von Manigale energiegeladen, sensibel und mitreißend. Eine traditionelle Musik zum Zuhören und Tanzen. Ein Folk’n Roll, den man gemeinsam zum Schwingen bringen kann.

