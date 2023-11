SPECTACLE : PARASITES 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 14 mars 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Spectacle choisi par les élèves de seconde, option Théâtre du lycée Beau-Jardin dans le cadre d’ateliers sur la découverte des métiers du spectacle.

Parasites est une comédie satyrique sur les relations toxiques de dépendances. Tel un vaudeville noir et cruel, les scènes s’enchaînent comme des couteaux qu’on lance, et les personnages avec excès ne s’interdisent plus aucune barrière dans leurs mensonges, leurs manipulations et leur mauvaise foi. Ils sont accidentés, cloîtrés dans leurs appartements en plein été caniculaire et ne peuvent survivre à leurs psychoses qu’aux dépens des uns des autres. Marius von Mayenburg exprime à travers cette pièce l’idée qu’une société ne peut plus se tenir debout quand les liens sociaux sont rompus, quand il ne reste que l’enfermement et la dépendance.

Implanté à Reims, en Région Grand-Est, le Collectif Plastics Parasites est fondé en 2012 et orchestré par Julien Royer (Metteur en scène) et Angel Liegent (Auteur). Il axe sa recherche dramatique sur les formes multiples de la narration dans les arts vivants et visuels.

Entre performances oniriques et dramaturgies subversives, les créations interrogent les identités sociales ou culturelles contemporaines, questionnent la place de l’art dans la société, confrontent les spectateurs à une forme d’immersion où la réflexion, la pensée, se construisent à travers l’intime et la fantasmagorie.

This show was chosen by Lycée Beau-Jardin students in their second year of secondary school, with a theater option, as part of a series of workshops on discovering the performing arts.

Parasites is a satyrical comedy about toxic addictive relationships. Like a black and cruel vaudeville, the scenes follow one another like knives being thrown, and the characters, with excess, no longer restrict themselves in their lies, manipulations and bad faith. They are injured, cloistered in their apartments in the middle of a scorching summer, and can only survive their psychoses at each other?s expense. In this play, Marius von Mayenburg expresses the idea that a society can no longer stand when social bonds are broken, when all that remains is confinement and dependence.

Based in Reims, in the Grand-Est Region, the Collectif Plastics Parasites was founded in 2012 and orchestrated by Julien Royer (Director) and Angel Liegent (Author). It focuses its dramatic research on the multiple forms of narrative in the performing and visual arts.

Between dreamlike performances and subversive dramaturgies, the creations interrogate contemporary social and cultural identities, question the place of art in society, and confront spectators with a form of immersion where reflection and thought are constructed through intimacy and phantasmagoria.

Este espectáculo fue elegido por los alumnos de segundo curso de la opción Teatro del Lycée Beau-Jardin en el marco de una serie de talleres sobre las carreras de las artes escénicas.

Parásitos es una comedia satírica sobre las relaciones tóxicas adictivas. Como en un vodevil negro y cruel, las escenas se suceden como cuchillos que se lanzan, y los personajes, con sus excesos, ya no se limitan en sus mentiras, manipulaciones y mala fe. Heridos, enclaustrados en sus pisos en medio de un verano abrasador, sólo pueden sobrevivir a sus psicosis a costa de los demás. En esta obra, Marius von Mayenburg expresa la idea de que una sociedad ya no puede sostenerse cuando se rompen los lazos sociales, cuando sólo queda el encierro y la dependencia.

Con sede en Reims, en la región francesa de Grand-Est, Collectif Plastics Parasites se fundó en 2012 y está dirigido por Julien Royer (director) y Angel Liegent (autor). Centra su investigación dramática en las múltiples formas de la narrativa en las artes escénicas y visuales.

Entre performances oníricas y dramaturgias subversivas, las creaciones cuestionan las identidades sociales y culturales contemporáneas, interrogan el lugar del arte en la sociedad y enfrentan al público a una forma de inmersión donde la reflexión y el pensamiento se construyen a través de la intimidad y la fantasmagoría.

Diese Aufführung wurde von den Schülern der Seconde, Option Théâtre des Lycée Beau-Jardin im Rahmen von Workshops zur Entdeckung der Berufe im Theaterbereich ausgewählt.

Parasites ist eine satyrische Komödie über toxische Beziehungen und Abhängigkeiten. Wie ein schwarzes und grausames Vaudeville reihen sich die Szenen aneinander wie Messer, die man wirft, und die exzessiven Charaktere lassen sich in ihren Lügen, Manipulationen und ihrer Böswilligkeit keine Schranken mehr auferlegen. Sie sind verunglückt, im heißen Sommer in ihren Wohnungen eingesperrt und können ihre Psychosen nur auf Kosten der anderen überleben. Marius von Mayenburg drückt mit diesem Stück die Idee aus, dass eine Gesellschaft nicht mehr aufrecht stehen kann, wenn die sozialen Bindungen zerbrochen sind, wenn nur noch Eingesperrtsein und Abhängigkeit übrig bleiben.

Das Collectif Plastics Parasites mit Sitz in Reims in der Region Grand-Est wurde 2012 gegründet und wird von Julien Royer (Regisseur) und Angel Liegent (Autor) geleitet. Es konzentriert sich in seiner dramatischen Forschung auf die vielfältigen Formen der Erzählung in den darstellenden und visuellen Künsten.

Zwischen traumhaften Performances und subversiven Dramaturgien hinterfragen die Kreationen zeitgenössische soziale oder kulturelle Identitäten, stellen den Platz der Kunst in der Gesellschaft in Frage und konfrontieren die Zuschauer mit einer Form des Eintauchens, in der sich die Reflexion und das Denken durch Intimität und Phantasmagorie konstruieren.

